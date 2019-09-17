هاجر الإسلامبولي: الوضع المصري أصبح أكثر قوة ورسوخ على المستوى العالمي

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي، مساعد وزير الخارجية سابقا، إن حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على التواجد في الدورات المختلفة للأمم المتحدة منذ توليه المسئولية، يعطي رسالة هامة للمجتمع الدولي على مدى جدية التعامل مع القضايا الدولية في مصر.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية DMC مع الإعلامي عمرو خليل، أن الوضع المصري تغير على المستوى الدولي من حيث القوة والرسوخ في معالجة القضايا المختلفة، مؤكدة قوة التأثير المصري على مستوى العالم.



وأوضحت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يتحدث هذه المرة بصفته أيضا رئيس الاتحاد الإفريقي، مشيرة إلى أن التنسيق سيتم على أساس المجموعات الإقليمية المختلفة، فمصر ترأس الاتحاد الإفريقي وفي نفس الوقت نحن أعضاء في مجموعة الـ77 التي تمثل الدول النامية والقطاع الإفريقي فيها قطاع كبير ومؤثر، كذلك يتم التنسيق المصري على جميع المستويات العربية والإقليمية التي ننتمي إليها.



وتابعت: أصبحت أفريقيا بؤرة الاهتمام العالمي فيما يتعلق بقضايا التنمية، لافتة إلى أنها تضم فرص تمويلية كثيرة، كما تمثل المكان الأفضل للاستثمارات الخارجية.







