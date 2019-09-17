إصابات بين مشجعي ليفربول بعد تعرضهم للضرب في نابولي

تعرض بعد من مشجعي فريق ليفربول الإنجليزي للضرب من قبل جماهير فريق نابولي، قبيل المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.



وأظهرت لقطات الفيديو تعرض مشجعي ليفربول لإصابات بالرأس، بعد رشق الزجاجات عليهم من قبل “نابوليستا” في إيطاليا، حيث تواجدت سيارات الإسعاف لإسعافهم.



وقام ليوناردو فيفارد أحد الصحفيين في مدينة نابولي بنشر فيديو يظهر ذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.