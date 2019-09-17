فيرمينو يدخل تاريخ ليفربول من أوسع الأبواب

أعلن المدرب الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، رسميًا عن تشكيلة الريدز التي تسعتد لمواجهة نابولي الإيطالي على ملعب الأخير بعد حوالي ساعة من الآن، في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات الجولة الأولى.



وشهدت التشكيلة الرسمية الأساسية لنادي ليفربول الإنجليزي عودة المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو مرة أخرى بعد جلوسه على دكة البدلاء في مباراة نيوكاسل الماضية في الدوري الإنجليزي.



ودخل روبيرتو فيرمنيو تاريخ ليفربول من أوسع الأبواب بمشاركته أساسيًا في لقاء نابولي، حيث تعد هذه المباراة هي رقم 200 مع المهاجم البرازيلي بقميص الردز.



ولعب روبيرتو فيرمينو 199 مباراة بقميص الردز قبل لقاء اليوم، آخرها ضد نيوكاسل يوم السبت الماضي، والذي نجح خلالها من صناعة هدفين لماني وصلاح.



