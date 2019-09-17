ساري يريد جلب جورجينيو إلى يوفنتوس

كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم الثلاثاء، عن رغبة المدرب المخضرم ماوريسيو ساري المدير الفني الجديد لنادي يوفنتوس الإيطالي، في التعاقد مع لاعبه السابق في نابولي وتشيلسي جورجينيو خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وضم ماوريسيو ساري صاحب الـ 60 عامًا مع اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد توليه المسؤولية للفريق اللندني تشيلسي، بعد علاقة العمل التي جمعته بالنجم الإيطالي في نابولي، ولكن بعد موسم واحد فسخ تشيلسي تعاقده لينتقل إلى يوفنتوس.



وتزعم الصحيفة الشهيرة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن ساري يراقب وضع لاعب خط الوسط المتألق جورجينيو مع ناديه تشيلسي الإنجليزي، استعدادًا للتعاقد معه في الصيف ومحاولة إقناعه بالضغط على إدارة البلوز للسماح له بالمغادرة.



وأشارت إلى أن ماوريسيو ساري يريد جورجنيو جزءًا أساسيًا من خططه في نادي يوفنتوس الإيطالي خلال الموسم المقبل، ويصر على التعاقد معه بالرغم من إبرامه تعاقدات قوية في مركز خط الوسط بسوق الانتقالات الصيفية المنصرمة، حيث ضم أدريان رابيو من باريس سان جيرمان، وأرون رامسي من آرسنال الإنجليزي.



جدير بالذكر أن جورجينيو قطعة أساسية في تشكيلة تشيلسي تحت قيادة المدرب فرانك لامبارد، حيث اعتمد عليه في جميع مباريات الفريق ببطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خاض 5 مباريات بواقع دقائق 414 دقيقة.