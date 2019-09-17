سلافيا براج يصعق إنتر ميلان ويتقدم عليه في جوزيبي مياتزا

صعق فريق سلافيا براج التشيكي مستضيفه إنتر ميلان الإيطالي وتقدم عليه بهدف أول في المباراة التي تجمعهما الآن على ملعب جوزيبي مياتزا ضمن منافسات الجولة الأولى في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا دور المجموعات موسم 20192020.



وقدم سلافيا براج أداءًا جيدًا للغاية في الشوط الأول ولكن لم ينجح من زيارة شباك الحارس أسمير هندانوفيتش مع بعض المحاولات القليلة لأصحاب الأرض إنتر ميلان.



وفي الدقيقة 64 من الشوط الثاني ترجم بيتر أولياكا مهاجم سلافيا براج أداء فريقه الجيد ونجح بهز شباك هندانوفيتش بهدف صادم لجماهير إنتر ميلان داخل معقل جوزيبي مياتزا.



