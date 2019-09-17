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الخرباوي: ما تتعرض له مصر من شائعات كفيل لإسقاط دولة.. فيديو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:42 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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قال المفكر والكاتب السياسي، ثروت الخرباوي، إن الحملة الممنهجة على جيش مصر والرئيس السيسي، بسبب قرب الجيش من الشعب، وتناغم العلاقة بينهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "هناك هجمات على الرموز العسكرية، حتى أحمد عرابي يحاولون التحقير من شأنه، وكذلك يتم الهجوم على عبدالناصر، العسكري في المقام الأول والقائد في المقام الثاني، الذي تدار ضده حروبا ضارية".

وأشار إلى أن الجيش المصري ليس طائفيا، لافتا إلى رغبة الإخوان في عمل جيش مواز قائم على شكل عقائدي للقضاء على الجيش المصري، ولهذا السبب تم عمل مجموعة حماس، في فلسطين.

وتابع: "محمد مرسي فتح أبواب سيناء خلال فترة حكم الإخوان، أمام منتخب العالم للإرهاب للسيطرة على سيناء، ليكونوا الجيش الطائفي الإرهابي ومحاربة الجيش المصري، والدولة ككل، لأن فيها مؤسسات قوية ومن ضمنها الجيش".

واستطرد: "الإخوان عايزين يدمروا الجيش المصري من الداخل، دون طلقة واحدة، لأن الحرب العادية مع الجيش لم تعد مجدية لقوة الجيش، ويجب أن يعلم الجميع أن المستهدف من حرب الشائعات هم الشباب المصري من 15 إلى 20 عامًا، ويتم التجهيز لشخص ما ليظهر قبل 2024 ليظهر بصورة القائد والزعيم، ويخوض الانتخابات الرئاسية، وسيتم تقديمه على أنه الفارس المخلص من الإحباط واليأس".

وأوضح أن هناك لجنة داخل جماعة الإخوان تسمى لجنة الحرب المعنوية، وتتفرع منها لجان بث الشائعات، وهناك معهد بريطاني اسمه كافيستوك، التابع للمخابرات البريطانية، وهو معهد متخصص في إدارة عقول الجماهير، مشيرا إلى أن الشائعات التي تتعرض لها مصر كفيلة لهدم أي دولة أخرى.

واختتم الخرباوي، كلامه قائلًا: "مش مهم نتشتم عشان خاطر مصر، ويا أهلا وسهلا بالشتائم، وفرحانين بها، ومستمرين في محاربة الجماعة الإرهابية والشائعات".

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