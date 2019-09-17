كيلور نافاس يفشي أسرار ريال مدريد لتوخيل

أفشى الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس أسرار فريقه السابق ريال مدريد الإسباني، لناديه الجديد باريس سان جيرمان الفرنسي بعد جلوسه مع المدرب الألماني توماس توخيل قبيل مباراة الفريقين مساء الأربعاء.



و يقص الفريق الباريسي مشواره في الموسم الجديد من دوري أبطال أوروبا بملاقاة صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، في ملعب بارك دي برانس.



و وضع نافاس يده على 3 محاور لخطورة ريال مدريد وأخبر توخيل بهم، حيث حذره من طريقة لعب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما بين الخطوط ما يسبب المشاكل في أسلوب لعب العديد من المنافسين.



و شدد الكوستاريكي على خطورة الظهيرين في ريال مدريد حيث يمدان الفريق بقوة هجومية كبيرة، مفيدًا بأن الفريق الباريسي يمكنه استغلال الأمر عبر المساحات التي يتركها الظهيرين خلفهما.