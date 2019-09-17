تشافي يتلقى صدمة قبل نصف نهائي دوري أبطال آسيا

أثبتت الفحوصات الطبية للاعب بيدرو ميجيل، مدافع فريق السد القطري، إصابته في الركبة، وحاجته للعلاج لفترة لا تقل عن 3 أسابيع من العلاج والتأهيل، قبل العودة للتدريبات الجماعية للفريق.



وتعرض بيدرو للإصابة خلال مباراة النصر السعودي، مساء أمس الإثنين، في إياب دور الثمانية ببطولة دوري الأبطال الآسيوي التي انتهت بفوز السد (3-1).



وتأتي إصابة بيدرو، قبل أيام من المباراة المرتقبة المقبلة للسد في الدور قبل النهائي والتي ستقام أول أكتوبر تشرين أول المقبل، مع الفائز من مباراة الهلال والاتحاد السعوديين، اليوم الثلاثاء.



من جهة أخرى، استأنف فريق السد تدريباته اليوم بدون راحة، وذلك استعدادًا لمباراة أم صلال، الجمعة المقبل، على ملعب الجنوب في الجولة الرابعة من الدوري القطري.



وحرص الجهاز الفني بقيادة الإسباني تشافي، على خضوع اللاعبين الاساسيين لتدريبات استشفائية، فيما خاض بقية اللاعبين تدريبات بدنية وأخرى بالكرة، شملت الجانبين الدفاعي والهجومي مع التركيز على تحركات اللاعبين.



