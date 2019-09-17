بعد هجمات "أرامكو".. وزير الطاقة السعودي: صادراتنا النفطية لن تنخفض

أكد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان، أن صادرات المملكة من النفط لن تنخفض هذا الشهر عقب الهجمات الأخيرة التي تعرض لها معملين تابعين لشركة النفط السعودية "أرامكو"، وبالتالي الدخل لن ينخفض.



وأضاف في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، أنه قبل نهاية الشهر الجاري ستكون هناك طاقة إنتاجية غير مستغلة، مشيرًا إلى أن العمل التخريبي ضد "أرامكو" لا تغطيه شركات التأمين لأنه يعد "عملًا حربيًا".



وأوضح الوزير السعودي، أن "أرامكو" ستراجع الأضرار التي حدثت نتيجة الهجوم، مشددًا على أن المملكة تعمل على مساعدة الشركات التي كانت أكثر تضررًا من العمل التخريبي الأخير.



ولتف إلى أن الرياض تتعاون مع خبراء عالميين والأمم المتحدة، لتحري واستقصاء من يقف وراء الهجمات الأخيرة ضد "أرامكو"، منوهًا إلى أن المملكة أنشأت الخزن الاستراتيجي لاستخدام المخزون في الحالات الحرجة.



وشدد وزير الطاقة بالمملكة، على أن الشركة ستفي بالتزاماتها النفطية من المخزونات الاحتياطية، مضيفًا، أن إنتاج المملكة اليومي من النفط سيصل إلى 9.8 مليون برميل في شهر أكتوبر.