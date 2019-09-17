شاهد.. كريم محمود عبد العزيز يستعيد ذكرياته مع والده

استعاد الفنان كريم محمود عبد العزيز، ذكرياته من كواليس مسلسل "جبل الحلال" مع والده الفنان الراحل محمود عبد العزيز.



ونشر "كريم"، مقطع فيديو من أحداث المسلسل عبر حسابه على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الذي شارك في بطولته وفاء عامر، ومي سليم، وسلوى خطاب، ومحمد لطفي، ونرمين الفقي ونخبة من النجوم.



يذكر أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، كان مسلسل "شقة فيصل" الذي عرض في موسم رمضان الماضي، وشارك في بطولته آيتن عامر، نسرين أمين، أحمد فتحي، صلاح عبد الله، وائل نور، منة عرفة، مي القاضي، ريكو، أحمد حلاوة، ومصطفى أبو سريع، ومن تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

