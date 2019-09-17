زيدان يعلن جاهزية هازارد لمواجهة سان جيرمان.. غدا

أعلن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، جاهزية البلجيكي إدين هازارد لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا.



وتابع زيدان: "إدين هازارد لديه الكثير من الطموح، هو هنا من أجل العمل وتحقيق شيء كبير لهذا النادي".



وعن مواجهة حارسه السابق نافاس الذي انتقال إلى باريس سان جيرمان خلال الميركاتو الماضي قال زيدان:" أتمنى كل التوفيق لنافاس ماعدا في مباراة الغد".



ويبدأ ريال مدريد بطل الدوري الأوروبا لـ 13 مرة مشواره غدًا بمواجهة باريس سان جيرمان على ملعب الأخير حديقة الأمراء.