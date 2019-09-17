مكرم محمد أحمد: السيسي رد على كل التساؤلات في أذهان المواطنين (فيديو)

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المؤتمر الوطني الثامن للشباب أنجز رغم أنه يوم واحد، وأيضًا كشف الكثير من المعلومات.



وأضاف "مكرم"، خلال لقائه ببرنامج "حديث المساء" المذاع على فضائية "mbc مصر"، أن القوات المسلحة المصرية تتعرض إلى حملة هجوم مخططة تستخدم كافة الأساليب القذرة من أجل تشويه صورتها، وأعتقد كل المصريين أدركوا كيفية تشويه وفبركة حقائق غير موجودة على الأرض.



وأشار "مكرم"، إلى أن الهدف من مؤتمر الشباب الثامن هو تأكيد وقوف الشعب المصري الراسخ بجانب القوات المسلحة، وكافة الشائعات التي تطال من أمانة القيادة السياسية يتم الرد عليها بوضوح، متابعًا: "ردود الرئيس السيسي على كل الشائعات صحيحة".

