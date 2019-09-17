مصرع 4 أشخاص وإنقاذ 35 آخرين في السنغال

أعلن مسئولون في السنغال، اليوم الثلاثاء، مصرع أربعة أشخاص وإنقاذ 35 آخرين عقب انقلاب قارب خلال رحلة إلى جزيرة نائية قبالة سواحل البلاد.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن معظم من تم إنقاذهم كانت تقطعت بهم السبل على جزيرة "ماجدالين" وتم نقلهم إلى المستشفيات، مضيفة أن 24 يحملون جنسية السنغال إلى جانب ستة فرنسيين وألمانيين اثنين وسويديين اثنين ومواطن من غينيا بيساو.



ويحمل الضحايا الأربعة الجنسية السنغالية ومن بينهم موظفون بالحديقة الوطنية، ولم يعلم على الفور ما إذا كان عدد من الركاب قد فقدوا جراء الحادث.

يشار إلى أن الجزيرة هي مقصد سياحي شهير للرحلات بهدف مراقبة الطيور والاستمتاع بالرحلات في الطبيعة.