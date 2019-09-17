روسيا والصين تنويان إنشاء مركز بيانات موحد لاستكشاف القمر والفضاء

تنوي روسيا والصين تعزيز التعاون بينهما بإنشاء مركز بيانات مشترك لاستكشاف سطح القمر والفضاء.



وذكر بيان للحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، أنه بالاتفاق مع وكالة الفضاء ووزارة الخارجية الروسيتين أُجريت مفاوضات مع الصين بشأن التعاون في إنشاء مركز بيانات مشترك لاستكشاف القمر والفضاء.



من جانبه، أوضح مدير معهد أبحاث الفضاء الروسي أناتولي بتروكوفيتش لوكالة أنباء "سبوتنيك" أنه تم التوصل إلى مثل هذا القرار في إطار اللجنة الحكومية الروسية الصينية، حيث سيتم تجميع كافة البيانات المتاحة عن القمر من المصادر الروسية والصينية، وكذلك من المصادر المفتوحة في بلدان أخرى.



وأشار إلى أن هذه البيانات تتضمن -على سبيل المثال- صورا للقمر وتكوين التربة وقياس المدارات.

يُذكر أن وكالة الفضاء الروسية بالاشتراك مع الأكاديمية الروسية للعلوم تقوم بتطوير برنامج لدراسة واستكشاف القمر حتى عام 2040، ومن المعروف أن روسيا تخطط لإطلاق ثلاث بعثات فضائية إلى القمر، كما تخطط لهبوط أول إنسان روسي على سطح القمر في عام 2030.