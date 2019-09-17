مواصفات وأسعار أول هواتف "فيفو" الداعمة لـ5G

أعلنت شركة فيفو Vivo الصينية عن أول هواتفها الذكية التي تدعم شبكة الجيل الخامس NEX 3 5G والذي يأتي بشاشة Waterfall.



يأتي الهاتف بشاشة ضخمة حجمها 6.89 إنش من نوع Super AMOLED تغطي الواجهة الأمامية بنسبة 99% مع وجود كاميرا منبثقة للتصوير الأمامي لمنح مساحة أكبر في الشاشة.



يتميز الهاتف بكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابيكسل للعدسة الرئيسية و13 ميجابيكسل للعدسة الثانية وعدسة ثالثة بدقة 13 ميجابيكسل.



أما الكاميرا الأمامية فتأتي منبثقة بدقة 16 ميجابيكسل وتدعم جودة تصوير Portrait Master Hyper HDR.



يعمل الهاتف بمعالج من كوالكوم Snapdragon 855 ويدعم الذاكرة العشوائية بسعة 8 أو 12 ميجابايت، وذاكرة التخزين بسعة 256 جيجابايت.



تم تزويد الهاتف ببطارية قوية سعتها 4500 ميللي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 44W.



من المقرر أن يتم طرح الهاتف في الأسواق في 21 سبتمبر وبأسعار تبدأ من 810 دولارات أمريكية وتصل إلى 877 دولارا أمريكيا للنسخة الأرقى.



انتهى حدث فيفو برسالة "انتظر، هناك المزيد"، حيث قدمت الشركة الصينية سماعات لاسلكية TWS جديدة بأحدث شريحة QCC5126 من كوالكوم.