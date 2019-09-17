"الأرصاد": ارتفاع جديد في درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فرص سقوط الأمطار انتهت على كافة أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة مع نهاية الأسبوع الجاري.



وتابع عبد العال في تصريحات خاصة لـ"الدستور": "درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تتراوح بين 33 و34 درجة حتى نهاية الأسبوع، مع وجود شبورة المائية فى الصباح الباكر مما يقلل نسب الرؤية على الطرق".



وأشار إلى أن نسب الرطوبة لازالت مرتفعة وتتراوح بين 80 و85% بالقاهرة، ولكن اعتدال درجات الحرارة يقلل من إحساسنا بارتفاع الرطوبة، مناشدًا السائقين والتلاميذ المتوجهين للمدارس توخى الحذر من الشبورة المائية، والقيادة بهدوء وتجنب السرعات الزائدة، والتلاميذ بالالتزام بأماكن عبور المشاة والحذر أثناء عبور الطرق السريعة بسبب الشبورة على الطرق.