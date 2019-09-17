دبلوماسي سابق: الأمن القومي المصري يمتد إلى جبال الأورال (فيديو)

أكد السفير وائل نصر، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري صحيحة تاريخيًا وعلميًا، لافتًا إلى أن الأمن القومي المصري لا يمتد إلى الخليج فقط، وإنما يمتد إلى جبال الأورال ما بعد الخليج.



وأضاف "نصر"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "ten"، أن أي تهديد لعملية الاستقرار بدول الخليج سيكون لها تبعاتها على مصر، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك مردود سيئ في حالة عدم الاستقرار.



وأوضح "نصر"، أن مصر لا تستطيع أن تقف في صف المشاهد صامتة، لافتًا إلى أن فرنسا تدرك قيمة مصر وحجمها، وتعتبرها الشريك الواعي والمدرك والمثقف تاريخيا وحضاريا.