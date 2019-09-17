داعية يوضح 7 طلبات لسيدنا موسى من الله تعالى

قال رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن سيدنا موسى عليه السلام طلب سبعة طلبات من الله سبحانته وتعالى قبل الذهاب إلى "فرعون".



وأضاف "عبدالمعز" في برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية DMC، أن هذه الطلبات السبعة جاءت في سورة طه، لقوله تعالى: "قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي (25) وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي (26) وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي (27) يَفْقَهُوا قَوْلِي (28) وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (29) هَارُونَ أَخِي (30) اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي (31) وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي (32) كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا (33) وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا (34) إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا (35) قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَىٰ (36) وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (37).



وأوضح أن المولى عز وجل قد استجاب لكل طلبات سيدنا موسى، لأن هدفه من هذه الطلبات هي تسبيح وذكر الله.