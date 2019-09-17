مسئول سعودي يكشف موعد عودة الإنتاج الكامل للنفط

أعلن مسئولين سعوديون، اليوم الثلاثاء، أن إنتاج النفط السعودي سيعود بالكامل على نحو أسرع مما كان متوقعا بادئ الأمر عقب هجمات إرهابية مطلع الأسبوع على منشأتي إنتاج.



وقال أحد المصدرين لوكالة أنباء رويترز "إن السعودية تقترب من استعادة 70% من فاقد الإنتاج البالغ 5.7 مليون برميل يوميا عقب الهجمات الإرهابية، وإن الإنتاج سيعود بالكامل خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع".



ومطلع الأسبوع، شهدت السعودية هجمات إرهابية على منشأتين رئيسيتين للنفط بما في ذلك بقيق، وهي الأكبر من نوعها في العالم. وحجبت الهجمات 5.7 مليون برميل يوميا من السوق أو ما يعادل نحو 5% من الإنتاج العالمي.



أسفر الهجوم الإرهابي على منشآت نفط أرامكو السعودية عن أكبر تعطل لإمدادات النفط العالمية على مر التاريخ، حسب وكالة "بلومبرج".



وأظهر رصد تاريخي أعدته الوكالة الأمريكية، الإثنين، استنادا إلى بيانات الوكالة الدولية للطاقة أن الهجوم أدى إلى ذروة انقطاع الإمدادات خلال 63 عاما، وتحديدا منذ العدوان الثلاثي على مصر عام 1956.