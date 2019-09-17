"عبدالمعز" يعدد أوجه التقارب بين قصتي سيدنا يوسف وموسى

قال رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامي، إن هناك تقارب بين قصة سيدنا موسى وقصة سيدنا يوسف.



وأضاف "عبدالمعز" خلال برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية DMC، أن سيدنا يوسف نشأ في قصر وسيدنا موسى نشأ في قصر، لافتا إلى أن سيدنا يوسف تأذى من امرأة صاحب القصر، لقوله تعالى: قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (25)) (سورة يوسف - الآيتين 23ـ25).



وأوضح أن سيدنا موسى لم يتأذً من امرأة فرعون، حيث وجد العناية والرعاية منها، لقوله تعالى في سورة القصص: وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنٍ لِّي وَلَكَ ۖ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (9).



وتابع أن الله سبحانه وتعالى أنعم على سيدنا يوسف وسيدنا موسى بالعلم والحكمة، لقول الله تعالى في سورة يوسف: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ (22) وقوله تعالى في سورة القصص، عن سيدنا موسى: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ(14).

