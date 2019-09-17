سلة الإمارات تهزم الأردن في دورة غرب آسيا البارالمبية

حقق المنتخب الإماراتي، اليوم الثلاثاء، الفوز على مضيفه الأردني بنتيجة 56-35، في مستهل مشوارهما بمنافسات كرة السلة للكراسي المتحركة ضمن دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية والمقامة في العاصمة عمان.



وفرض المنتخب الإماراتي أفضليته بفضل تميز وانسجام لاعبيه الذين تمكنوا من حسم المواجهة بسهولة.



ويخوض منتخب الأردن ثاني مواجهاته، غدًا الأربعاء، حيث يواجه المنتخب العُماني لحساب المجموعة الثانية.



تجدر الإشارة إلى أن المنتخبات المشاركة في كرة السلة للكراسي المتحركة تم توزيعها على مجموعتين، حيث ضمت الأولى الكويت والبحرين والعراق، فيما ضمت الثانية الأردن والإمارات وعمان.



ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي ويقام الجمعة المقبلة، فيما تقام المباراة النهائية السبت المقبل.

