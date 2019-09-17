زينتشنكو: الدوري الإنجليزي أولوية لمانشستر سيتي

أكد الأوكراني ألكسندر زينتشنكو، الظهير الأيسر لمانشستر سيتي الإنجليزي، أن الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز هو الأولوية بالنسبة لفريقه هذا الموسم، وليس التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.



ويستهل الفريق السماوي حملة البحث عن الفوز بأول لقب له في دوري الأبطال، حين يحل ضيفًا على شاختار دونيتسك الأوكراني، مساء الأربعاء، ضمن مواجهات الجولة الافتتاحية للمجموعة الثالثة بالبطولة.



زينتشنكو قال في المؤتمر الصحفي عشية المباراة: "أولويتنا هي الفوز بلقب الدوري الإنجليزي، لكننا نريد أن نحقق نتائج جيدة في جميع المسابقات التي نشارك بها".



وعن العودة للعب في بلده الأم، صرح اللاعب الاوكراني: "أوكرانيا أفضل بلد في العالم، وهذه المرة الثالثة التي نلعب بها هنا، بعض لاعبي السيتي بالفعل يتطلعون لشراء شقق هنا".



وأضاف: "أريد أن أظهر بصورة جيدة وأن أقدم أفضل عرض ممكن ضد شاختار، سنواجه خصمًا جيدًا ولديه مدير فني مميز، سيكون من الممتع اختبار نفسي في هذه المباراة".



وبخصوص المنافسة مع الفرنسي بنجامين ميندي العائد من الإصابة على مركز الظهير الأيسر، اختتم زينتشنكو: "أنا سعيد لأنه عاد، هو لاعب مهم بالنسبة لنا، أمامنا موسم طويل ونحن في حاجة إلى جميع اللاعبين".



يذكر أن السيتي حقق الرباعية المحلية (الدوري الممتاز وكأسي الاتحاد والرابطة والدرع الخيرية) الموسم الماضي، وخرج من الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا على يد توتنهام.



واستهل الفريق السماوي الموسم الحالي بالتتويج بلقب الدرع الخيرية على حساب ليفربول.



وكان زينتشنكو (22 عامًا) انضم إلى السيتي في 2016 من نادي أوفا الروسي مقابل مليوني يورو، وأعير في موسم 2016-2017 إلى أيندهوفن الهولندي.



وشارك الظهير الأوكراني في 6 مباريات الموسم الحالي بمختلف البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالها أي أهداف.