صراع الأرقام القياسية بـ"الأبطال" يشعل المنافسة بين رونالدو وميسي

تنطلق منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020، مساء الثلاثاء، بعدد هائل من المباريات، التي سيتبعها مواجهات أخرى في اليوم التالي.



ومع انطلاق الجولة الافتتاحية، يبدأ فصل جديد من الصراع الدائر بين الغريمين البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، نجمي يوفنتوس الإيطالي وبرشلونة الإسباني على الترتيب.



ويملك اللاعبان عددا من الأرقام القياسية في البطولة، على رأسها تواجد رونالدو على رأس قائمة الهدافين التاريخيين للبطولة برصيد 126 هدفا، متقدما على ميسي، الذي أحرز 112 هدفا.



ويستحوذ رونالدو على رقم قياسي آخر، إذ يعد اللاعب الأكثر صناعة للأهداف في تاريخ البطولة، بإجمالي 44 تمريرة حاسمة، بينما صنع النجم الأرجنتيني 31 هدفا.