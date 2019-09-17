متحف الارميتاج يعتزم فتح فروع داخل روسيا وخارجها

بحث وزير الثقافة الروسي، فلاديمير ميدينسكي، مع مدير متحف الإرميتاج، ميخائل بيوتروفسكي، مستقبل افتتاح فروع للمتحف وبصورة خاصة خارج روسيا.



جاء ذلك في الصفحة الرسمية لوزير الثقافة الروسي على "إنستجرام" حيث قال الوزير الأحد 15 سبتمبر إنه بحث مع مدير الإرميتاج تفاصيل فتح فروع للمتحف في روسيا وخارجها.



يذكر أن ميدينسكي، عقد الأحد 15 سبتمبر في متحف الإرميتاج ببطرسبورغ فعالية ثقافية بمشاركة إدارة Universal Blumhouse،Legendary وغيرها من شركات السينما الدولية إلى جانب بعض منتجي السينما المستقلين.



وأقيمت الفعالية على هامش منتدى السينما الـ43 الذي يعقد حاليًا في بطرسبورغ والذي شارك فيه مدير إنتاج شركة Blumhouse جانيت فولتورنو، ونائب رئيس شركة Legendary Television & Digital إيشلي رايس ورئيسة إدارة ورشة السينما "سويوز مولتفيلم" للرسوم المتحركة الروسية، يليانا سلاشوفا، وغيرهم.



يذكر أن منتدى السينما الدولي يعقد بدعم لجنة تطوير السياحة في بطرسبورغ ومنظمة السياحة التابعة لهيئة الأمم المتحدة.