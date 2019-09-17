"المصريين": لقاء السيسي ووزير خارجية فرنسا يعكس ثقل مصر في المنطقة

أثنى الدكتور حسين أبوالعطا، رئيس حزب "المصريين" وعضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، على لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي وجان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، مؤكدا أنه لقاء مهم بكل المقاييس ويعبر عن علاقات قوية ومتينة بين البلدين.



وقال "أبوالعطا"، في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن الزيارة تعكس حجم العلاقات المصرية الفرنسية وقوة وثقل مصر في المنطقة، مشيرا إلى أن مصر أصبح لديها علاقات قوية مع مختلف دول العالم، خاصةً بعد ثورة 30 يونيو التي جعلت لمصر شخصية مستقلة أمام العالم.



وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن لقاء الرئيس السيسي وجان إيف لودريان يؤكد قوة مصر ومكانتها وتأثيرها في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها رئيسًا للاتحاد الإفريقي، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي لا يمثل مصر فقط بل إفريقيا بأكملها في مختلف القضايا.



وفي السياق نفسه أشار إلى أن هناك استثمارات كبيرة سيتم ضخها للأسواق المصرية قريبًا؛ لأن مصر أصبحت دولة جاذبة للاستثمار، موضحا أن حجم التبادل بين مصر وفرنسا تخطى حاجز الـ2 مليار يورو.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم، جان إيف لودريان، وزير خارجية فرنسا، بحضور وزير الخارجية، بالإضافة إلى السفير الفرنسي بالقاهرة.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان رسمي اليوم الثلاثاء، إن وزير خارجية فرنسا نقل إلى الرئيس تحيات الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، مؤكدا اعتزاز بلاده بالعلاقات الوطيدة والمتميزة التي تربطها بمصر، باعتبارها إحدى ركائز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، والحرص على دعم تلك العلاقات بما يضمن تعزيز الشراكة القائمة بين البلدين وتطويرها على مختلف الأصعدة.



وعقد جان إيف لودريان، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع كبار المسئولين بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن التعاون لمكافحة الإرهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية.