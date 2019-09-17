بيراردي يبتعد بصدارة هدافي الدوري الإيطالي

سجل دومينيكو بيراردي هدفين جديدين ليواصل التألق والإبداع مع فريقه ساسوولو هذا الموسم، فبعد أن سجل هاتريك في المباراة الماضية ضد سامبدوريا؛ ليبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي.



واستمر غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة الهدافين هذا الموسم، حيث لم يسجل سوى هدف وحيد في شباك نادي نابولي في الجولة الثانية من الموسم، وهو الهدف اليتيم الذي تمكن الدون من تسجيله هذا الموسم.



واستمرت ثنائية دوفان زاباتا ولويس مورييل المميزة في هجوم فريق أتالانتا؛ ليسجل كل منهما 3 أهداف في صراع الهدافين حتى الآن، فيما سجل تشيرو إيموبلي هدف جديد ليصل إلى نفس الرقم مع فريق لاتسيو.



أما درايس ميرتنز نجم نادي نابولي فقد سجل ثنائية فريقه ضد نادي سامبدوريا، ليصل إلى الهدف الثالث، بينما سجل ألفريدو دوناروما نجم إيمبولي السابق وبريشيا الحالي هدفين في شباك بولونيا؛ ليصل إلى الهدف الثالث له هذا الموسم.