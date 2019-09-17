صديقة بوفون مذيعة حفل الفيفا لجائزة الأفضل

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” الإعلامية الإيطالي ألاريا دوميكو، لتكون مسئولة عن تقديم فقرات حفل جوائز الأفضل المقرر يوم 23 سبتمبر الجاري، على مسرح لا سكالا في مدينة ميلانو الإيطالية.



وسيكون بجوار ألاريا في مهمة تقديم فقرات الحفل، أسطورة كرة القدم الهولندية رود خوليت، النجم السابق لنادي ميلان الإيطالي، كما عمل كناقد ومقدم في التليفزيون في بعض الشبكات الإعلامية المهمة حول العالم.



تعد ألاريا دوميكو إحدى أكثر الشخصيات شهرة في المشهد التليفزيوني الرياضي في إيطاليا، حيث قضت آخر 15 عامًا في شبكة سكاي الإيطالية وأنشطة أخرى، هذا بالإضافة إلى أنها صديقة الحارس المخضرم جانلويجي بوفون.



ويتنافس على الجائزة الثلاثي بعد أن أعلن الفيفا عن القائمة النهائية للمرشحين، كل من البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، والأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، والهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي) الذي فاز بلقب أفضل لاعب في أوروبا لعام 2019.



ويسعى فان دايك للفوز بالجائزة خلفًا للكرواتي لوكا مودريتش الذي نال اللقب عام 2018، على حساب الثنائي كريستيانو رونالدو والمصري محمد صلاح.