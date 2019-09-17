أسبوع الموضة في لندن يتفاجئ بإطلالات محتشمة (الصور)

إقبال مصممين الأزياء فى اسبوع الموضة لصيف وربيع 2020 على تقديم إطلالات محتشمة.



إليك إطلالات تميّزت بأناقة محتشمة للتعرّف على تفاصيلها:



قدمت دار Roland Mouret مجموعة من الإطلالات المحتشمة التي تنبض بالألوان المشرقة، وقد جاءت هذه الأزياء مستوحاة بقصاتها من ثمانينات القرن الماضي وتجلّى من خلالها احترامها للبيئة عبر استعمال خيوط من البلاستيك المستخرج من نفايات المحيطات والمعاد تدويرها، كما ترافقت بعض الأزياء مع أغطية للرأس زادت من أناقة الإطلالة.



استعانت دار Erdem بالأزياء الطويلة والأكمام الطويلة في جميع إطلالات مجموعتها الربيعيّة التي تألفت من 42 قطعة، وقد طغت طبعة الأزهار على العديد من الإطلالات التي تزيّنت أيضًا بياقات عالية وأوشحة انعقدت بأناقة حول العنق.



من التراث الإيرلندي استوحت دار Simone Rocha مجموعتها من الأزياء الربيعيّة، وقد لفتنا في تصاميمها اعتماد السراويل المرافقة للأثواب والتنانير بالإضافة إلى التطريزات التقليديّة وأناقة التطريز الإنجليزيّة كل ذلك بأسلوب عصري ومحتشم في الوقت نفسه.



انطلقت دار Emilia Wickstead من الخامات الصيفيّة المريحة والقصات الكلاسيكية، لكنها قدمت إطلالات عصرية تميزت بلمسات مبتكرة حينًا وبطابع محتشم يرضي المرأة التي تبحث عن أزياء راقية وبعيدة عن الروتين.



استعانت دار Ashish بالترتر حينًا وبالمرايا الصغيرة أحيانًا لإضفاء البريق على إطلالاتها الغنية بالألوان والزخرفات، وقد تضمنت مجموعتها العديد من الأزياء المحتشمة والمواكبة للموضة في الوقت نفسه.