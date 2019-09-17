كريم ندفيد بديلًا لحمدي في الأهلي

اقترب مجلس إدارة النادي الأهلي من قيد كريم ندفيد بقائمة الفريق الأول المحلية للموسم الكروي الجديد 2019-2020.



واستقر مسئولو الأهلي على قيد ندفيد بدلًا من أحمد حمدي الذي بات على أعتاب الانتقال لصفوف الجونة في الصيف الجاري.



وكانت إدارة الأهلي قد أجلت قيد ندفيد عند فتح باب القيد بسبب تعرضه لاصابة طويلة المدى.



ويعلن الأهلي خلال الساعات المقبلة عن انضمام حمدي لصفوف الجونة بشكل نهائي.