باتيستوتا يركب مفصل صناعي في كاحل قدمه الأيسر

أجرى النجم الأرجنتيني جابريل باتيستوتا جراحة في قدمه اليسرى، لتركيب مفصلًا صناعيًا في كاحله لتكون مرحلة علاج أولى لإصابته المزمنة التي يعاني منها، بسبب المجهود الكبير الذي قام به خلال مسيرته الكروية الكبيرة التي امتدت على مدار 17 عامًا.



يعاني باتيستوتا البالغ من العمر (50 عامًا) منذ فترة طويلة من صعوبة في المشي، بسبب الألم الشديد في قدمه، وكان قريبًا من خطر البتر.



كتب النجم الأرجنتيني في صورة نشرها على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”: مرت المرحلة الأولى، والمفصل الإصطناعي في الكاحل الأيسر أشعر كأنه حقيقي، والآن نبدأ رحلة التعافي، شكرًا لكم على ما قدمتموه ليه من حب واهتمام.