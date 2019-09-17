شاهد.. أحلام تبرز نحافتها في جلسة تصوير جديدة

خضعت الفنانة الإماراتية أحلام، لجلسة تصوير جديدة، وقامت بنشر صورها عبر حسابها على موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت "أحلام"، مرتدية بنطلون أحمر، وتونك أحمر، ويبدو عليها إنقاص الوزن، معلقة عليها قائلة: "جمهوري في كل الوطن العربي انتظروني في الموسم الخامس من #ذا_فويس بتاريخ ٢١ سبتمر على شاشه كل العرب".



وكانت أحلام حرصت على حضور المؤتمر الصحفي الخاص بالبرنامج في لبنان، وكشفت عن كثير من التفاصيل الخاصة بالبرنامج، ومنافستها مع راغب علامة ومحمد حماقي وسميرة سعيد.

