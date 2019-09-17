حجازي يعود إلى وست بروميتش بعد غيابه بسبب الإصابة

حمل نادي وست بروميتش الإنجليزي أخبارا سارة لجماهير الكرة المصرية بعدما أعلن أن قلب دفاع منتخب مصر أحمد حجازي عاد للتدريبات اليوم.



ونشر وست بروميتش عبر حسابه على “تويتر” فيديو قصير لمشاركة حجازي في التدريبات بعدما غاب طوال الفترة الماضية للإصابة.



وتعرض حجازي لإصابة في القدم منذ بداية الموسم الحالي، غيبته طوال الفترة الماضية قبل أن يتماثل للشفاء ويعود للمشاركة مع الفريق.



ويمثل حجازي احد الركائز الأساسية في دفع وست بروميتش ومنتخب مصر علما أنه كان قريبا من الانتقال إلى أحد أندية البريمييرليج هذا الصيف، لكنه فضل الاستمرار مع فريقه في التشامبيونشيب بعدما فشل وست بروم في التأهل عن مرحلة “البلاي أوف”.