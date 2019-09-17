أزمة مالية في "أوربيت" تتسبب في 3 حالات طلاق.. والعاملون يهددون بالاعتصام

خرج العاملون في برنامج "القاهرة اليوم" و"قعدة ستات"، عن صمتهم بوقف الهواء بالقناة لحين صرف رواتبهم المتأخرة منذ شهر أبريل حتى الآن.



قرار العاملين جاء بعد مخاطبة القناة الإدارة المالية، إلا أن مطالبهم لم تلق اهتماما، مضيفين أنهم يناشدون بصرف مستحقاتهم المالية، بسبب الالتزامات الكبيرة عليهم، من مصاريف دراسة ومنزل ومصاريف شخصية.



وسادت حالة من الاستياء والغضب من العاملين داخل قناة أوربيت بالقاهرة ولبنان والرياض، بسبب عدم حصولهم على رواتبهم من شهر أبريل الماضي.



وأكد مصدر مقرب من الإعلامي جمال عنايت، مقدم برنامج القاهرة اليوم، أن عنايت لم يحصل على راتبه منذ 6 أشهر، وخاطب مرارا وتكرارا الإدارة بالرياض لصرف راتبه الا أن طلبه لم ينفذ.



وقال المصدر: "الناس زهقت وملت وجابت آخرها من الإدارة الحالية بالكامل، ولا بد من وجود حل سريع لتحاشي غضب الناس، حفاظا على صورة أوربيت أمام الرأي العام".



وتابع المصدر: "لنا مطالب وحقوق أولها تسديد رواتب العاملين منذ شهر أبريل الماضي، لأن مرتبات الناس رقم واحد في سداد المديونية، ومن أجل الحفاظ على سمعة القناة تجاه المتلقي والضيوف، بالإضافة لتحويل عدد من العاملين أبنائهم لمدارس حكومية بدلا من اللغات، و3 حالات طلاق بسبب الأزمة المالية التي تمر بها القناة".



وأكد المصدر، أن العاملين بالقناة لن يصمتوا هذه المرة تجاه مطالبهم، بالإضافة إلى عدم حصول عنايت على راتبه منذ فترة طويلة.