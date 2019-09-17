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محطة تل أبيب

"كتب دينية وطعام".. أحزاب إسرائيل تسعى لـ"الكنيست" بالرشاوى

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 08:54 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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شهدت انتخابات كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، عدة انتهاكات من قبل الأحزاب والقوائم، خلال الدعاية أمام لجان الاقتراع، سواء عن طريق الرشاوى والتزوير.

وأعلنت هيئة انتخابات الاحتلال منع بعض الأحزاب والقوائم من ممارسة الدعايا أما مقرات الاقتراع، أو عرضها على المستوطنين الذين يدلون بصوتهم.

ويجري الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست، في دورته الـ22، فيما يستمر التصويت لمدة 15 ساعة، بدأ من السابعة صباحا، ويظل حتى العاشرة مساء اليوم، بتوقيت الأراضي المحتلة.

وبلغت نسبة التصويت، حتى مغرب اليوم، 44.3%، بارتفاع قدره 1.5% عن نسبة المشاركة التي تمت في انتخابات أبريل الماضي.

• هدايا
وزع حزب "الليكود" الإسرائيلي، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال، الهدايا على الناخبين الذين كانوا ينتظرون أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم، داخل مستوطنة "بتاح تكفا" بتل أبيب، وهو ما اعترض عليه حزب "أزرق أبيض"، وكذلك حزب "البيت اليهودي"، وقدما به شكوى إلى هيئة الانتخابات، وبدورها أصدرت قرارا بمنعه.

وكذلك، أجرى نتنياهو مداخلة مباشرة مع إذاعة "قول حاي" وهي إذاعة دينية تابعة للحريديم، وهو ما يعد مخالفة للقوانين لدى الاحتلال، إذ تنص المادة رقم 129 في قانون انتخابات الكنيست، على منع الدعاية الانتخابية من قبل المرشحين أو المتحدثين باسمهم، أو المجالس، منذ الساعة السابعة من اليوم الذي يسبق الانتخابات، وطوال يوم الانتخابات ذاته، على الراديو أو التلفزيون".

• طعام
وزع حزب "أزرق أبيض"، الذي يترأسه بيني جانتس وزير جيش الاحتلال السابق، الطعام والمشروبات على الإسرائيليين الذين توجهوا إلى مقرات الاقتراع في انتخابات "الكنيست".

وأعلنت حنان مليتزر رئيس هيئة انتخابات الاحتلال، منع حزب "أزرق أبيض" من توزيع الطعام على الناخبين، بعد التماس قدمه حزب الليكود ضد حزب جانتس.

• كتب دينية
وزع حزب "شاس" الديني التمائم والبطاقات والكتب الدينية على المتوجهين للإدلاء بصوتهم داخل مراكز الاقتراع.

وأعلنت هيئة الانتخابات لدى الاحتلال، منع "شاس" من توزيع مثل هذه الأشياء على المصوتين، بناء على مذكرة تقدم بها حزب المعسكر الديمقراطي.

• تزوير
وفي ظل الانتهاكات، تقدم حزب العمل الإسرائيلي بشكوى إلى هيئة الانتخابات ضد حزب "الليكود"، بتهمة تزوير بعض الأصوات لصالحة داخل مراكز الاقتراع.

وقال، في مذكرته، إن الليكود ارتكب عمليات تزوير في مركزين للانتخابات، تحديدا في مستوطنة "بئر السبع"، مشيرًا إلى أن نشطاء حزب نتنياهو استبدلوا أصوات كانت لـ"العمل" وحولها لصالحهم.

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