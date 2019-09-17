روسيا تبحث مع دول عربية بيع أحدث وسائل مكافحة الطائرات المسيرة

أعلنت شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية المتخصصة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية، أنها ستبحث مع الدول العربية إمكانية توريد وسائل مكافحة الطائرات المسيرة.



وقال مدير الشركة، ألكسندر ميخييف: "في إطار معرض دبي للطيران (Dubai Airshow)، لن نناقش فقط التقدم في تنفيذ العقود الحالية مع شركائنا العرب، ولكننا سنتفاوض معهم أيضا حول أحدث الوسائل الروسية لمحاربة الطائرات بدون طيار، وتسليط الضوء على هذه الوسائل كمجال عمل مستقل".



وشدد ميخييف اليوم الثلاثاء، على أن الأحداث الأخيرة، أي الهجوم الذي تعرض له معملا شركة "أرامكو" السعودية في بقيق وهجرة خريص السبت، أبرزت أن مسألة حماية المواقع ذات الأهمية الخاصة، مثل عقد المواصلات الاستراتيجية والبنى التحتية التابعة لمنشأت الكبرى في القطاع النفطي والطاقة النووية، من الطائرات المسيرة الاستطلاعية والهجومية باتت أكثر إلحاحا.



وأكد أن سوق السلاح العالمية تشهد حاليا اكتمال عملية بلورة حصة جديدة متخصصة للتصدي للطائرات المسيرة.



وأضاف أن الحصة المحتملة من سوق الوسائل للدفاع عن الدرونات تقدر حاليا بمليارات الدولارات، لكن ثمن التخاضي عن المخاطر الناجمة عن الدروات قد يكون أعلى بكثير.



وذكرت الشركة في وقت سابق من اليوم أنها ستعرض وسائل حديثة لمكافحة الطائرات المسيرة، خلال Dubai Airshow 2019، الذي سيعقد في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر في دبي.



وتوقعت الشركة أن تجتذب المنظومات الصاروخية الروسية للدفاع الجوي "إس 400" و"بانتسير إس 1" و"بوك "وتور" "المنظومات المحمولة "إيغلا إس" و"فيربا" ومنظومات الحرب الإلكترونية، اهتماما خاصا من قبل الحضور في المعرض.

