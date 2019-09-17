شرطة أمستردام تعتقل 100 مشجع لنادي ليل الفرنسي

قالت الشرطة الهولندية اليوم الثلاثاء إنها اعتقلت نحو 100 مشجع لنادي ليل الفرنسي في وسط مدينة أمستردام.



واتهمت شرطة أمستردام في بيان المشجعين "بخرق النظام العام واشعال الألعاب النارية والعنف".



وسيلتقي ليل مع مستضيفه أياكس امستردام في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في وقت لاحق اليوم.