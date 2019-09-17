الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ملك الأردن: تصريحات ضم أراض في الضفة الغربية كارثية

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:52 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
أعرب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الثلاثاء عن قلقه إزاء التصريحات الإسرائيلية التي ترددت بشأن ضم أراض في الضفة الغربية المحتلة، قائلا: "إن ذلك سيؤثر مباشرة على العلاقات بين إسرائيل والأردن".

وأضاف الملك عبدالله الثاني - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في ألمانيا - "إن هذه التصريحات كارثية ولا تساعد على خلق مناخ لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين على الجلوس سويا للمضي قدما في حل الدولتين"، لافتا إلى أن الأردن ينظر إلى هذه المسألة "ببالغ القلق".
وأكد العاهل الأردني رفضه لأي تصعيد أو تصريحات من شأنها تهديد جهود المجتمع الدولي من أجل حل الدولتين واستئناف مفاوضات السلام.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن الأسبوع الماضي، في خطاب تلفزيوني، عزمه ضم منطقة غور الأردن في الضفة الغربية المحتلة إذا فاز في الانتخابات، حيث قوبل هذا التصريح بموجة إدانات عربية ودولية واسعة أشارت إلى أن الخطوة تعتبر تقوضا لفرص أي تقدم في عملية السلام.

وحول الهجمات التي تعرضت لها شركة أرامكو السعودية، قال العاهل الأردني: "إننا نعمل جميعا ضمن المجتمع الدولي لنزع فتيل الأزمة"، محذرا من تبعات تلك الأزمة على المنطقة.

وأضاف: "نحن ندعم المملكة العربية السعودية لأن أمنها واستقرارها أمر مهم جدا لنا في الأردن وللجميع، ونأمل أن نتخطى ذلك النزاع بأسرع ما يمكن".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

ياسر رزق: مرسي عرض رشوة على الرئيس السيسي (فيديو)

منذ يوم

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

منذ حوالي 3 ساعات

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

منذ يوم

مفاجأة.. بيراميدز يجهز خليفة ديسابر

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

"الغذاء العالمي": نحتاج 600 مليون دولار لتوفير الغذاء في اليمن

"سلامة الغذاء" يطالبون المواطنين بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب

تجارب أولية على استخدام الهيدرو - جيل لإصلاح القلوب البشرية

فوائد العسل الملكي

الرئيس نيوز

جنايات المنيا تصدر أحكامها على 145 متهما في "اقتحام مركز شرطة سمالوط"

نائب ترامب: الجيش الأمريكي في حالة "استعداد" عقب هجمات "أرامكو"

ناخب إسرائيلي يصوّت لـ"حسن نصر الله" في انتخابات الكنيست

بالصور.. ملك الأردن "يتخفى" ليزور إحدى المصالح الحكومية سرا

منوعات

رئيس "سيمنس" يطالب الشركات بخدمة المجتمع

وفاة عاملين بالغابات الرومانية إثر سقوطهما من تليفريك بالنمسا

أكواخ زجاجية لمشاهدة أضواء القطب الشمالي بـ83 ألف جنيه إسترليني لليلة

تطوير كبسولة لتحليل الغازات التي تحتويها المعدة

كشكول

جامعة طنطا توقع الكشف الطبي على 1700 حالة من أهالي قرية سجين الكوم

جامعة المنوفية: فصل الطالب فورًا من المدينة الجامعية في هذه الحالة

جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبية حول تمويل المشروعات البحثية

جامعة القناة تعلن عن دورة المدربين المعتمدة "TOT"

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفي بذكرى أول أعداد "الأهرام"

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

صفحتنا ع الفيس بوك