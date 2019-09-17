وزير خارجية أمريكا يزور السعودية بعد الهجوم على "أرامكو"

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، إنه يتوجه إلى السعودية على خلفية الهجوم على أرامكو.



وأفاد مسؤول أمريكي بأن الولايات المتحدة باتت متأكدة أن الهجوم الذي استهدف منشآت نفط سعودية السبت الماضي تم من الأراضي الإيرانية، واستخدمت فيه صواريخ عابرة.



وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن الإدارة الإمريكية تعمل حاليا على إعداد ملف لإثبات معلوماتها وإقناع المجتمع الدولي خاصة الأوروبيين بذلك، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل في نيويورك.