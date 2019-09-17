التحقيق مع شخص لمتاجرته بالعملة الأجنبية في الدقهلية

تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع، في مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية في منطقة الدلتا.



وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في شرق الدلتا قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز أجا بالدقهلية)، بالإتجار في النقد الأجنبي، خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، متخذًا من مسكنه مركزًا لممارسة نشاطه الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المذكور حال تواجده في مسكنه أثناء قيامه بمعاملات مالية غير مشروعة مع (3 أشخاص "محددين" - مقيمين بدائرة مركزشرطة أجا بالدقهلية وبحوزتهم مبالغ مالية عملات مختلفة)، وضُبط بحوزة المتهم مبالغ مالية قدرها (50 يورو - 177،800 مائة سبعة وسبعون ألف وثمانمائة جنيه مصري).



وبمواجهة المتهم أقر بإرتكابه للواقعة، وأن المبالغ المالية المضبوطة من حصيلة نشاطه الإجرامي المُشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.