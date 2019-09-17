"لوف" ملتزم بخطته وسط نزاع حراس مرمى المنتخب الألمانى

قال يواخيم لوف، المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم، إنه لن يغير تفكيره في اختياراته لحراسة مرمى المنتخب وسط خلافات ظهرت هذا الأسبوع بين الحارسين مانويل نوير، ومارك أندريه تير شتيجن.



وعبر تير شتيجن، حارس برشلونة، عن إحباطه علانية بدوره المستمر كبديل لنوير بعدما جلس على مقاعد البدلاء في آخر مباراتين للمنتخب في التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا (يورو 2020).



ويبقى مانويل نوير، 33 عامًا، قائد المنتخب الألماني وبايرن ميونخ، اختيار لوف الأول في حراسة المرمى، بينما تواجد تير شتيجن، 27 عامًا، وبيرند لينو، حارس أرسنال، كبديلين له في مباراتي هولندا وإيرلندا الشمالية في التصفيات الأوروبية.



وقال لوف اليوم الثلاثاء لصحيفة "بيلد":"يمكننا فقط أن نكون سعداء لأن لدينا حارسين عالميين هما مانويل نوير ومارك أندريه تير شتيجن".



وأضاف:"بكل وضوح الكل لديه طموح ويريد أن يلعب. نحن بحاجة لهذه المنافسة ونريدها في المنتخب".



وقال لوف إنه ومدرب حراس المرمى أندرياس كوبكه سوف يلتزمان بوعدهما بأن مارك سيحصل هو الآخر على فرصته.



وأضاف:"يمكننا تفهم خيبة أمله، ولكن لا يمكن أن يلعب سوى حارس مرمى واحد".



وكان من المقرر أن يشارك تير شتيجن في المباريات الدولية في يونيو الماضي، ولكنه كان مريضًا، وقال لوف:"نوير لعب بشكل جيد في الفترة الأخيرة، هو قائد الفريق".



وفي مؤتمر صحفي لبايرن ميونخ، اليوم الثلاثاء، قال نوير إنه لن يعلق مرة أخرى على هذا الموضوع.



وقال: "أدليت بتصريحاتي في المرة الأولى، الآن كل شيء متعلق بالمباريات والنادي، وما يوجد على أرض الملعب".