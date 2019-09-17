المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة السرقة بالإكراه في العياط

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة والمنعقدة بالعباسية، اليوم بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 10 سنوات؛ لاتهامه بالسرقة بالإكراه في العياط.



كشفت تحقيقات النيابة، قيام المتهم "محمود.ص"، وشهرته عزبه، 35 سنة، بالتخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح، حيث تم ضبطه، أثناء محاولته سرقة عامل بالإكراه تحت تهديد السلاح في وقت متأخر من الليل، حيث توجه إلى المجني عليه، وأشهر سلاح أبيض "مطواه قرن غزال"، واعتدى عليه مسددًا له طعنة إصابته في أنحاء متفرقة من الجسد، وفر هاربًا فور استيلائه على المسروقات التي كانت بحوزة المجني عليه.



وترجع بداية كشف الواقعة، عندما توجهت قوة أمنية من قوة قسم شرطة العياط، لتفقد الحالة الأمنية في المنطقة، فتنامى إلى سمعهم صوت استغاثة، وعلى الفور توجهوا إلى مكان الاستغاثة، وتبين أن المستغيث عامل غارق في دمائه، وبسؤاله أفاد بتعرضه لعملية سرقة بالإكراه من قبل شخص، واستولى منه على مبلغ مالي ومتعلقاته الشخصية.



وبتكثيف التحريات، وتعقب خط سير المتهم، تمكنت ضباط مباحث القسم وبصحبتهم القوة الأمنية المرافقة معهم، من ضبط المتهم أثناء اختبائه في منزل مهجور، وبحوزته المسروقات، تم اقتيادته لقسم الشرطة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.



وتبين من تحقيقات النيابة أيضا، أن المتهم اتخذ من دائرة القسم مكانًا له؛ للقيام بأعماله الإجرامية لسرقة المواطنين بالإكراه، حيث تبين أيضًا أنه قام بسرقة عدد كبير من ضحاياه تحت تهديد السلاح، وأنه استغل ذلك الطريق في تحقيق مبالغ مالية غير مشروعة.



وعقب انتهاء التحقيقات معه، أحالته النيابة العامة لمحكمة الجنايات، التي أصدرت ضده حكمها بالسجن المشدد 10 سنوات؛ بتهمة السرقة بالإكراه، وحيازة سلاح أبيض بدون ترخيص.