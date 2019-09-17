إحالة مسجل خطر للجنايات لمتاجرته بالهيروين في حلوان

أحالت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الثلاثاء، مسجل خطر، إلى المحاكمة الجنائية؛ لاتهامه بالاتجار في الهيروين.



وكشفت التحريات التي أجراها النقيب أحمد فتحي، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو "جمعة.ر" وشهرته الديزل، 38 سنة، عاطل، ومقيم شارع السكة الحديد بمنطقة عرب الوالدة، دائرة القسم، والسابق ضبطه واتهامة في 6 قضايا، آخرهم القضية رقم 21141 لسنة 2018 مخدرات حلوان، بالاتجار في المواد المخدرة.



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على 120 تذكرة هيروين، ومبلغ مالي.



وبمواجهته أمام العميد علاء جودة، مأمور القسم، اعترف بحيازتها للمواد المخدرة؛ بقصد الإتجار لتحقيق الكسب غير المشروع، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 23762 لسنة 2019.