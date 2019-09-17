الأحذية الرياضية تتألق في أسبوع لندن للأزياء

يودع أسبوع لندن للأزياء عشاق الموضة، اليوم الثلاثاء، بعد أن حفل بالعديد من العروض واتجاهات الموضة الجديدة على مدى عدة ايام.



وقرر العارضون هذا العام الجمع بين الراحة والأناقة خلال العروض التي قدموها، وخاصة فيما يتعلق بالأحذية الرياضية، التي كانت حاضرة بقوة خلال هذه النسخة من الحدث.



ويمكن مشاهدة العديد من العارضات، وهن يرتدين الأحذية الرياضية مع الفساتين والتنانير، في مشهد لم يكن مألوفًا في السابق، لكن يبدو أنه سيكون اتجاهًا جديدًا في الموضة هذا الموسم.



وعند اختيار الحذاء الرياضي المناسب لفستانك لا يجب التفكير كثيرًا، فعلى سبيل المثال يمكن ارتداء أحذية نايك الشهيرة مع فستان بيبي دول، للجمع بين الراحة والأناقة للمرة الأولى.