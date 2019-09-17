راغب علامة: أحلام تضحكنى.. واللامبالاة سر شبابى (فيديو)

أكد الفنان اللبناني راغب علامة، أنه لا يبالي بأي تعليقات مزعجة، لافتًا إلى أن هذا هو سر شبابه، قائلًا: "أنا لا أتوتر أبدًا وأي أحد يزعجني بعمله بلوك".



وأشار "علامة"، خلال لقائه ببرنامج "صباح العربية" المذاع على فضائية العربية، إلى أن أي شخص يزعجه يخرجه من حياته تمامًا، لافتًا إلى أن الفنانة أحلام لا تزعجه أبدًا، ولكنها تضحكه.



وأوضح "علامة"، أن الموسم الجديد من برنامج "the voice"، سيضم أصواتًا كثيرة ومميزة جدًا، مشيرًا إلى أن هناك أصواتًا استفزته فنيًا كثيرًا، بسبب عذوبتها وحلاوتها، منوهًا إلى أن الغناء على المسرح أمام الجمهور له سحر خاص.