"بركة الأم".. مرشحو "الكنيست" يستغلون أسرهم للفوز في الانتخابات (صور)

حرص العديد من المرشحين لانتخابات كنيست الاحتلال الإسرائيلي على الظهور مع أفراد عائلاتهم، تحديدا الوالدين، أو الزوجة، أو الأحفاد، خلال الإدلاء بأصواتهم.



ونشر العديد من رؤساء أحزاب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سواء من داخل لجان الانتخاب، أو خلال وجودهم في المنزل قبل عملية التصويت.



ويجري الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست، في دورته الـ22، فيما يستمر التصويت لمدة 15 ساعة، بدءًا من السابعة صباحا، ويظل حتى العاشرة مساء اليوم.







الأزواج

توجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، برفقة زوجته سارة، إلى مقر إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات، وكذلك أفيجدر ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير جيش الاحتلال السابق للمشاركة في انتخابات الكنيست، ذهب بصحبة زوجته، وعمير بيريتس زعيم حزب العمال، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق بيض".

الأسرة

وظهرت إيليت شاكيد رئيسة حزب "اليمين الجديد"، بصحبة أسرتها كاملة داخل المقر لاتي أدلت فيه بصوتها في "تل أبيب"، وكذلك توجه أمير أوحانا عضو الكنيست عن "الليكود"، برفقة أسرته إلى المشاركة في الانتخابات. وظهرت إيليت شاكيد رئيسة حزب "اليمين الجديد"، بصحبة أسرتها كاملة داخل المقر لاتي أدلت فيه بصوتها في "تل أبيب"، وكذلك توجه أمير أوحانا عضو الكنيست عن "الليكود"، برفقة أسرته إلى المشاركة في الانتخابات.