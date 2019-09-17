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محطة تل أبيب

"بركة الأم".. مرشحو "الكنيست" يستغلون أسرهم للفوز في الانتخابات (صور)

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:47 م
جريدة الدستور
سارة الشلقاني
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حرص العديد من المرشحين لانتخابات كنيست الاحتلال الإسرائيلي على الظهور مع أفراد عائلاتهم، تحديدا الوالدين، أو الزوجة، أو الأحفاد، خلال الإدلاء بأصواتهم.

ونشر العديد من رؤساء أحزاب الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، سواء من داخل لجان الانتخاب، أو خلال وجودهم في المنزل قبل عملية التصويت.

ويجري الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، انتخابات الكنيست، في دورته الـ22، فيما يستمر التصويت لمدة 15 ساعة، بدءًا من السابعة صباحا، ويظل حتى العاشرة مساء اليوم.


 الأزواج
توجه بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، برفقة زوجته سارة، إلى مقر إدلائهم بأصواتهم في الانتخابات، وكذلك أفيجدر ليبرمان رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير جيش الاحتلال السابق للمشاركة في انتخابات الكنيست، ذهب بصحبة زوجته، وعمير بيريتس زعيم حزب العمال، وبيني جانتس رئيس حزب "أزرق بيض".
بركة الأم.. مرشحو
بركة الأم.. مرشحو
بركة الأم.. مرشحو
بركة الأم.. مرشحو
الأسرة

وظهرت إيليت شاكيد رئيسة حزب "اليمين الجديد"، بصحبة أسرتها كاملة داخل المقر لاتي أدلت فيه بصوتها في "تل أبيب"، وكذلك توجه أمير أوحانا عضو الكنيست عن "الليكود"، برفقة أسرته إلى المشاركة في الانتخابات.
بركة الأم.. مرشحو
بركة الأم.. مرشحو
بركة الأم

نشر يائير لابيد عضو حزب "أزرق أبيض" صورة له مع والدته، قائلا: "بركة ماما حلت بالفعل، الآن دوركم"، في إشارة إلى أنها تقرأ على رأسه بعض آيات التلمود، قبل نزوله للإدلاء بصوته في الانتخابات، ودعوة المستوطنين إلى دعمه.
بركة الأم.. مرشحو

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