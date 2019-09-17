البترول: 44 ألف برميل يوميًا متوسط إنتاج "عجيبة" من الزيت الخام

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن شركة (عجيبة) للبترول نجحت في رفع متوسط إنتاجها من الزيت الخام ليصل إلى نحو 44 ألف برميل يوميًا ونحو 4ر18 مليون قدم مكعب غاز يوميًا.



جاء ذلك في تقرير نتائج أعمال شركة (عجيبة) للبترول للعام المالي 2018 - 2019، والذي قدمه رئيس الشركة المهندس عصام القفاص لوزير البترول المهندس طارق الملا، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول، اليوم الثلاثاء.



وقال القفاص في التقرير: "إن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لبدء إنتاج حقل جنوب غرب مليحة في يونيو الماضي بمتوسط إنتاج 2000 برميل زيت خام يوميًا من البئر الأولى، ثم ارتفع الإنتاج إلى 4500 برميل زيت خام يوميًا بعد وضع البئر الثانية على الإنتاج".



وتوقع أضاف أنه من المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للحقل إلى 7 آلاف برميل زيت خام يوميًا خلال الفترة القادمة فور وضع البئر الثالثة على الإنتاج، كما تمكنت الشركة من إضافة حوالي 2000 برميل يوميًا على الإنتاج من حقل (أشرفى) بخليج السويس؛ ليصل إنتاجه إلى حوالي 4 آلاف برميل زيت خام يوميًا، فيما أضافت أنشطة الحفر بحقل (فرس) بمنطقة امتياز مليحة بالصحراء الغربية متوسط 2000 برميل زيت خام يوميًا من خلال حفر 8 آبار تنموية وصيانة الآبار القائمة، ليصل إنتاج الحقل إلى 4100 برميل زيت خام يوميًا.

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ولفت إلى أنه تم حفر 4 آبار ونتج عن البئر (بسمة 1X) إنتاج أولى يبلغ أكثر من 1000 برميل زيت خام يوميًا، ولا تزال المحاولات مستمرة لتعميق البئر (شيمى 1X) للبحث عن مزيد من الفرص، ونتج عن اختبارات بئر (فراميد جنوب 1X) إنتاج 25 مليون قدم مكعب غاز ميًا.



وحول أنشطة التنمية، أوضح أن جهود الشركة أسفرت في حقل (مليحة) عن اكتشاف طبقتي علم البويب 3D، وعلم البويب 3E في بئر (ياسمين - 10)؛ مما أسفر عن إنتاج مبدئي بلغ أكثر من 2500 برميل زيت خام يوميًا.



وقال القفاص: "إن الشركة تعمل حاليًا على الانتهاء من عدة مشروعات لتطوير المنظومة الإنتاجية بمنطقة (امتياز مليحة)، ومنها مشروع تطوير منظومة توليد الطاقة الكهربائية؛ لزيادة قدرة توليد المحطة، ومشروع تطوير منظومة شحن الزيت الخام، ومشروع تسهيلات إنتاج منطقة (جنوب غرب مليحة)؛ لربط إنتاجية الآبار بمحطة معالجة الزيت الخام".



ونوه بأنه تم الانتهاء من مشروع إنشاء خزان جديد لتخزين المياه المستخدمة في مكافحة الحريق، ومشروع تطوير منظومة غاز الشعلة، وبالنسبة إلى مشروعات حقل (أشرفى) تم الانتهاء من مشروع تحسين منظومة الوقاية، ومشروع معالجة تسهيلات الإنتاج بالمنصتين الرئيسية والفرعية.