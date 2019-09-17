أبوالغيط: سنبذل كل الجهود لمساعدة السودان بشأن الديون

تعهد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، ببذل كل الجهود فيما يخص تحقيق انفراجة في مسألة ديون السودان، وعقد مؤتمر دولي للمانحين.



وقال أبوالغيط - في مؤتمر صحفي بالقصر الجمهوري بعد لقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان: "إن الزيارة استهدفت التعبير عن التهاني على ما حققه السودانيون من نجاح وما نتوقعه من نجاح خلال الفترة الانتقالية".



وأشار إلى "أنه تحدث مع وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبدالله، بشأن دعم الجامعة للسودان، ونية الجامعة للوقوف مع الحكومة السودانية، وترجمة الأمر في مجموعة أولويات نستطيع أن ننفذها سويًا".



وأضاف: "سنبذل جهدًا لتحقيق انفراجة في مسألة الديون، والمسائل الخاصة بالعقوبات المفروضة على السودان، والتحدث إلى الدول المانحة فيما يتعلق بعقد مؤتمر دولي للمانحين".



وأوضح أنه وعد وزيرة الخارجية بأن الجامعة العربية وأمينها العام سيقومان بجهد في اتجاه الكتابة لكل الصناديق العربية والدولية، في مسائل الدعم الاقتصادي والمالي.