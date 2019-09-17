"الخارجية الروسية" تستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الخارجية قولها اليوم الثلاثاء، إنها ستستدعي القائم بأعمال سفير كوريا الشمالية في موسكو في أعقاب احتجاز روسيا سفينتين كوريتين شماليتين في بحر اليابان.



ونقلت وكالة تاس للأنباء عن جهاز الأمن الاتحادي الروسي‭‭ ‬‬قوله إن أفرادا من حرس الحدود احتجزوا سفينتين تابعتين لكوريا الشمالية في المياه الإقليمية الروسية بعدما هاجمت إحداهما سفينة دورية روسية.