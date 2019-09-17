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اقتصاد

المركزي السعودي: نمو الاقتصاد في 2019 لن يبعد عن توقع صندوق النقد

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:12 م
جريدة الدستور
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قال أحمد الخليفي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي السعودي)، اليوم الثلاثاء، إن النمو الاقتصادي السعودي في العام الجاري لن يبعد كثيرا عن توقعات صندوق النقد الدولي.

يتوقع صندوق النقد أن ينمو اقتصاد المملكة 1.9 بالمئة، في تباطؤ مقارنة مع نمو بلغ 2.2 بالمئة في العام الماضي، لكن بعض الخبراء الاقتصاديين أكثر تشاؤما بسبب خفض إنتاج النفط.

تأتي تصريحاته وسط مخاوف بشأن أثر هجوم يوم السبت على منشأتي نفط سعوديتين والذي أوقف نصف إنتاج المملكة وأعطب أكبر معمل لمعالجة الخام في العالم، مما أوقد شرارة أكبر قفزة تشهدها أسعار النفط في عقود.

وقال الخليفي إن من المبكر للغاية تقييم أثر الهجمات على الاقتصاد.

وقال ردا على سؤال إن كانت السيولة ستتأثر إن البنك المركزي لا يتوقع أي نقص في السيولة لكنه على أهبة الاستعداد لدعم السوق إذا اقتضت الضرورة.

يظل الاقتصاد السعودي رهنا لإيرادات النفط والغاز رغم خطة "رؤية 2030" الاقتصادية الطموح التي أعلنها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في 2016. ويشكل إنتاج النفط والغاز نحو 43 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة.

وقال الخليفي إنه لا يتوقع أن يؤثر الطرح العام الأولي لشركة أرامكو على السيولة في القطاع المصرفي، نظرا لأن كل المؤشرات مازالت قوية، مضيفا أن نسبة القروض إلى الودائع مازالت عند 78 بالمئة في حين أن الحد الأقصى لها هو 90 بالمئة.

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