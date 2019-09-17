الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 الموافق 18 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

الأسهم السعودية تهبط مع ظهور أثر تعطل إمدادات أرامكو

الثلاثاء 17/سبتمبر/2019 - 05:11 م
جريدة الدستور
طباعة
هبطت الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مع تعرض شركات البتروكيماويات لضغوط بعد هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية، والتي تسببت في تعطيل معروض نفط المملكة.

وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.7 بالمئة، مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات في الخليج، 3.2 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.

وأعلنت سابك وشركات بتروكيماويات أخرى عن تخفيضات كبيرة في إمداداتها من اللقيم عقب هجمات السبت على منشأتي أرامكو.

وأغلقت السعودية خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين وأخطرت أرامكو شركة بتروتشاينا أن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر ستتأخر نحو عشرة أيام.

وجرى تحويل ناقلتي منتجات نفطية مكررة على الأقل كان من المقرر تحميلهما من ميناء الجبيل السعودي بين منتصف وأواخر سبتمبر.

وأبلغت مصادر "رويترز" أن أرامكو السعودية تمضي قدمًا هذا الأسبوع في اجتماعات مع مصرفيين بخصوص إدراجها المحلي المزمع، رغم تشكيك بعض المستثمرين والمحللين في أن تستطيع الآن الالتزام بإطاره الزمني بعد هجمات مطلع الأسبوع.
ل
وعلى صعيد الأسهم السعودية الأخرى، تراجع بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري 3.7 و0.9 بالمئة عى الترتيب.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة، مع تراجع 26 سهمًا من أسهمه الثلاثين.

وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.5 بالمئة وهوى سهم القلعة القابضة 7.9 بالمئة.
وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة.

وتصدر سهم إعمار العقارية القيادي الخسائر بانخفاضه ثلاثة بالمئة، في حين هبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.

وقال خبراء العقارات في مسح أجرته رويترز في وقت سابق من سبتمبر: إن أسعار المنازل في دبي ستشهد هبوطًا حادًا في العامين الحالي والقادم.

وأضافوا أن تباطؤ الاقتصاد والمعروض الزائد من الوحدات السكنية يشكلان مخاطر كبيرة على توقعات ضعيفة بالفعل.

وانكمشت أسعار العقارات بين 25 و35 بالمئة عن ذروة منتصف 2014، ولن يكون هناك تحسن حتى 2022 على الأقل، حسبما أظهر المسح.

ورغم أن حزمة تحفيز حكومية أُعلنت حديثًا، قد تنشط السوق العقارية، فإن فرص تضرر الأسعار والطلب من جراء تخمة المعروض من الوحدات السكنية تظل كبيرة.

وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة، تحت ضغط تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة وهبوط سهم قطر للتأمين 2.7 بالمئة.

وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، واحدا بالمئة.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:

السعودية.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7771 نقطة.
أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5171 نقطة.
دبي.. تراجع المؤشر واحد بالمئة إلى 2850 نقطة.
قطر.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10471 نقطة.
مصر.. نزل المؤشر 1.5 بالمئة إلى 14752 نقطة.
البحرين.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1514 نقطة.
سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4001 نقطة.
الكويت.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6070 نقطة.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة

منذ حوالي 8 ساعات

بالفيديو.. الأرصاد تحذر من نشاط الرياح في 3 محافظات

منذ يوم

أول تصريح لرئيس مجلس الدولة الجديد عقب أدائه اليمين

منذ حوالي 20 ساعة

والدة محمد علي لابنها العاق: «الله يخرب بيتك.. عندك عيال» (فيديو)

ads

الصور

image description

نجوم الفن في مهرجان " Egypt eye on"

image description

صور من احتفالية تكريم أبطال الأهلي

image description

محمد أبو مسلم.. يحصد المركز الأول في تزيين السيارات عالميا

image description

البوم.. مؤتمر صحفي للاعلان عن بطولة العالم للاسكواش بمصر

image description

صور من مباراة تعادل بيراميدز وشباب بلوزداد بالكونفدرالية

الأكثر قراءة

أحمد فهمى يعتدى لفظيًا على أحد متابعيه

تسجيل صوتى فاضح.. محمد على يهدد والده "بالضرب بالجزمة"

"مناضل الكباريهات".. "محمد علي" بصحبة فتيات ليل بملهى في إسبانيا (صور)

هبوط أرضي بشارع صلاح سالم والمحافظ يصدر عدة تكليفات (صور)

أيام زمان

"رب ضارة نافعة".. حادث سيارة أنقذ أمينة رزق من عملية نصب كبيرة

حزن على فطين عبد الوهاب وأكل "أيس كريم".. تفاصيل اللحظات الأخيرة فى حياة إسماعيل ياسين

تضحية هند رستم من أجل فريد الأطرش ألزمتها الفراش شهر ونصف

"لم يمت فقيرا".. حقيقة تحول حياة إسماعيل يس إلى مأساة

الصحة

"الغذاء العالمي": نحتاج 600 مليون دولار لتوفير الغذاء في اليمن

"سلامة الغذاء" يطالبون المواطنين بالتوقف عن تناول لحوم الكلاب

تجارب أولية على استخدام الهيدرو - جيل لإصلاح القلوب البشرية

فوائد العسل الملكي

الرئيس نيوز

جنايات المنيا تصدر أحكامها على 145 متهما في "اقتحام مركز شرطة سمالوط"

نائب ترامب: الجيش الأمريكي في حالة "استعداد" عقب هجمات "أرامكو"

ناخب إسرائيلي يصوّت لـ"حسن نصر الله" في انتخابات الكنيست

بالصور.. ملك الأردن "يتخفى" ليزور إحدى المصالح الحكومية سرا

منوعات

رئيس "سيمنس" يطالب الشركات بخدمة المجتمع

وفاة عاملين بالغابات الرومانية إثر سقوطهما من تليفريك بالنمسا

أكواخ زجاجية لمشاهدة أضواء القطب الشمالي بـ83 ألف جنيه إسترليني لليلة

تطوير كبسولة لتحليل الغازات التي تحتويها المعدة

كشكول

جامعة طنطا توقع الكشف الطبي على 1700 حالة من أهالي قرية سجين الكوم

جامعة المنوفية: فصل الطالب فورًا من المدينة الجامعية في هذه الحالة

جامعة الأزهر تنظم دورة تدريبية حول تمويل المشروعات البحثية

جامعة القناة تعلن عن دورة المدربين المعتمدة "TOT"

إسلام سياسي

انقلاب على مسئول الإخوان الهاربين بالسودان لتجاهله شباب الجماعة

القبض على مسئول شرعى لدى داعش فى كركوك

مرصد الأزهر يثمّن تصريحات برلماني فرنسي بوجود محجبات داخل الجمعية الوطنية

مرافق البغدادي يظهر في قبضة "تحرير الشام"


زيت وسكر

صرف علاوة 10% للعاملين بـ 76 مصنعًا بالإسماعيلية

نائب مدير العمل الدولية تلتقي ممثلي المنظمات النقابية الموفقة أوضاعها بمصر

الشروط المطلوبة للحصول على قرض بدون فوائد من “الأوقاف”

تسجيل 160 ألف ملف أسرة إلكترونيًا في التأمين الصحي ببورسعيد

مقالات الرأي
محمد العسيري
محمد العسيري يكتب: عادل إمام فى وزارة الشباب
لواء. محسن الفحام
ما بين الكتمان والمصارحة
القس. رفعت فكرى
مغبوط هو العطاء
لواء.حمدى البطران
ذكريات من سبتمبر
المزيد

الثقافة

مكتبة الإسكندرية تحتفي بذكرى أول أعداد "الأهرام"

"الجميلات لا يستيقظن مبكرًا" جديد حسام الدين فاروق

"الفتيات السبع ومذبحة الأبرياء" أبرز موضوعات الفن القبطي

رئيس البيت الفني للمسرح يناقش لائحة قانون الخدمة المدنية

صفحتنا ع الفيس بوك