الأسهم السعودية تهبط مع ظهور أثر تعطل إمدادات أرامكو

هبطت الأسهم السعودية، اليوم الثلاثاء، مع تعرض شركات البتروكيماويات لضغوط بعد هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين لأرامكو السعودية، والتي تسببت في تعطيل معروض نفط المملكة.



وتراجع مؤشر الأسهم السعودية 0.7 بالمئة، مع هبوط سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، أكبر منتج بتروكيماويات في الخليج، 3.2 بالمئة مع بدء تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح.



وأعلنت سابك وشركات بتروكيماويات أخرى عن تخفيضات كبيرة في إمداداتها من اللقيم عقب هجمات السبت على منشأتي أرامكو.



وأغلقت السعودية خط أنابيب لنقل النفط الخام إلى البحرين وأخطرت أرامكو شركة بتروتشاينا أن تحميلاتها من النفط الخام الخفيف لشهر أكتوبر ستتأخر نحو عشرة أيام.



وجرى تحويل ناقلتي منتجات نفطية مكررة على الأقل كان من المقرر تحميلهما من ميناء الجبيل السعودي بين منتصف وأواخر سبتمبر.



وأبلغت مصادر "رويترز" أن أرامكو السعودية تمضي قدمًا هذا الأسبوع في اجتماعات مع مصرفيين بخصوص إدراجها المحلي المزمع، رغم تشكيك بعض المستثمرين والمحللين في أن تستطيع الآن الالتزام بإطاره الزمني بعد هجمات مطلع الأسبوع.

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وعلى صعيد الأسهم السعودية الأخرى، تراجع بنك الرياض والبنك الأهلي التجاري 3.7 و0.9 بالمئة عى الترتيب.



وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 1.5 بالمئة، مع تراجع 26 سهمًا من أسهمه الثلاثين.



وهبط سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج في مصر، 0.5 بالمئة وهوى سهم القلعة القابضة 7.9 بالمئة.

وتراجع مؤشر سوق دبي واحدا بالمئة.



وتصدر سهم إعمار العقارية القيادي الخسائر بانخفاضه ثلاثة بالمئة، في حين هبط سهم بنك دبي الإسلامي 0.9 بالمئة.



وقال خبراء العقارات في مسح أجرته رويترز في وقت سابق من سبتمبر: إن أسعار المنازل في دبي ستشهد هبوطًا حادًا في العامين الحالي والقادم.



وأضافوا أن تباطؤ الاقتصاد والمعروض الزائد من الوحدات السكنية يشكلان مخاطر كبيرة على توقعات ضعيفة بالفعل.



وانكمشت أسعار العقارات بين 25 و35 بالمئة عن ذروة منتصف 2014، ولن يكون هناك تحسن حتى 2022 على الأقل، حسبما أظهر المسح.



ورغم أن حزمة تحفيز حكومية أُعلنت حديثًا، قد تنشط السوق العقارية، فإن فرص تضرر الأسعار والطلب من جراء تخمة المعروض من الوحدات السكنية تظل كبيرة.



وانخفض مؤشر بورصة قطر 0.4 بالمئة، تحت ضغط تراجع سهم مصرف قطر الإسلامي 1.4 بالمئة وهبوط سهم قطر للتأمين 2.7 بالمئة.



وزاد مؤشر سوق أبوظبي 0.2 بالمئة، مع صعود سهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات العربية المتحدة، واحدا بالمئة.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية اليوم:



السعودية.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 7771 نقطة.

أبوظبي.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 5171 نقطة.

دبي.. تراجع المؤشر واحد بالمئة إلى 2850 نقطة.

قطر.. انخفض المؤشر 0.4 بالمئة إلى 10471 نقطة.

مصر.. نزل المؤشر 1.5 بالمئة إلى 14752 نقطة.

البحرين.. هبط المؤشر 0.7 بالمئة إلى 1514 نقطة.

سلطنة عمان.. تراجع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 4001 نقطة.

الكويت.. انخفض المؤشر 0.5 بالمئة إلى 6070 نقطة.